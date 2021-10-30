شاهد .. عارضة ازياء مشهورة تصدم المتابعين بجلسة تصوير هي الاكثر غرابة بجانب نعش والدها ..اتفرج!!

انت الان تتابع خبر عارضة ازياء مشهورة تصدم المتابعين بجلسة تصوير هي الاكثر غرابة بجانب نعش والدها ..اتفرج!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية جين ريفيرا، الجدل بسبب نشرها مجموعة صور ظهرت فيها ترتدي فستانا أسود وتقف أمام نعش والدها المتوفي وهو مفتوح، والتقطت بعض الصور كجلسة تصوير.

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لتتلقى جين، العديد من الانتقادات على هذه الصور وطريقة التقاطها لها، وأكد متابعوها أن ما فعلته أمر مزعج للغاية، وكيف تلتقط صور بجانب نعش والدها المتوفي بهذه الطريقة.

لترد على هذه الانتقادات وقالت في تصريحات إنها تتفهم التعليقات السلبية التي تلقتها، مشيرة إلى أنها التقطت هذه الصور بحسن نية، ولم تقصد أي شيء، وأنها التقتطها كما لو كان والدها يقف بجانبها كما اعتادا، وأنه إذا كان على قيد الحياة سيوافق على الصور.

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