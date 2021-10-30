انت الان تتابع خبر لن تصدق.. صديقة رونالدو جورجينا تثير الجدل وتصدم الجمهور من خلال إطلالتها الأخيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

شاركت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الإسبانية، صديقة كريستيانو رونالدو متابعيها علي مستوي العالم،بصورة جديدة عبر إنستجرام.

حيث تألقت بجمالها كالعادة علي أحد اغلفة المجلات الشهيرة، وخطفت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، ولكنها أثارت الجدل ايضاً لظهور باطلالة بيضاء وحجاب علي الرأس. 27884759

يذكر أن "دولوريس أفيرو"، والدة كريستيانو رونالدو تمثل العائق الرئيسي أمام زواجه من صديقته جورجينا رودريجيز التي صرحت مؤخرًا بأنها تنتظر عرضه للزواج منها، وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

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