شاهد .. بالصورة والفيديو- هذه الطفلة أصبحت نجمة خليجية في غاية الجمال وشقيقتها ممثلة مشهورة!!

انت الان تتابع خبر بالصورة والفيديو- هذه الطفلة أصبحت نجمة خليجية في غاية الجمال وشقيقتها ممثلة مشهورة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم ونادر قيل إنّه للممثلة الكويتية شوق الهادي.

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وظهرت شوق في طفولتها في أحد الأعمال الدرامية، بكامل براءتها وطبيعتها وجمالها.

وانهالت التعليقات المُشيدة بجمال شوق الطبيعي وعفويتها وبساطتها، فيما كتب أحدهم: "هاي أخت العروس".

وكانت تزوّجت شقيقة شوق، فرح الهادي من زميلها الممثل عقيل الرئيس في أواخر عام 2017 الماضي.

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