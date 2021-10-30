شاهد .. إطلالة صاروخية... صور للهاربة السعودية رهف القنون في « الحمام » تثير ضجة عارمة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر إطلالة صاروخية... صور للهاربة السعودية رهف القنون في « الحمام » تثير ضجة عارمة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد وأثار ضجة عارمة فاجأت الشابة السعودية رهف القنون، الجمهور بنشر صورة أثارت ضجّة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل “الحمام” ظهرت فيها ببنطلون ضيق جدًا.

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ونشرت القنون الصورة عبر تطبيق “سناب شات”، حيث كانت تقف أمام المرآة وظهرت وهي في “الحمام”، وركزّت فيها على بعض مفاتنها التي اتضحت بسبب ضيق ملابسها وكشفت تفاصيل جسدها.

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الصورة تاركين آلاف التعليقات عليها والتي ركزت على مفاتن رهف القنون، فانتقدها البعض وغازلها آخرون، واصفين إياها بالبطلة، إلا أن الكثيرين رفضوا ظهورها بطريقة كهذه.

ومما جاء في التعليقات: “معليش لازم تحطون قدام اسمها البطلة رهف”، و”البطله رهف السعودية”، و”مارسيلو يبدو حزينا بالحمامات”، و”هذي الحرية اللي قلبت الدنيا عشانها؟ الحرية حرية الفكر مو حرية التعري والرخص”، و”وش الانجازات الي سوتها يوم انها هربت؟ و”هذي الحريه اللي منحاشه عشانها كل يوم الفسويات يثبتون عهرهم اكثر واكثر”.

يمتنع( )عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً لمتابعينا الكرام96083323