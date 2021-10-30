شاهد .. هكذا بدت ..رهف القنون أجرأ ناشطة سعودية تقوم بهذه العملية غير المتوقعة (صورة)

انت الان تتابع خبر هكذا بدت ..رهف القنون أجرأ ناشطة سعودية تقوم بهذه العملية غير المتوقعة (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدّرت الناشطة السعودية رهف القنون مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد خضوعها لعمليات تجميل في وجهها.

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وقرّرت رهف المقيمة في كندا، إجراء عملية تجميل الحنك التي تُعرف باسم “عملية تكساس” التي يلجأ إليها معظم المشاهير بهدف تعريض الحنك وجعله أكثر تحديداً.

وتهظر صورة متدوالة لرهف قبل وبعد عملية التجميل، ولوحظ الفرق بشكل كبير. إضافة الى تعريض الحنك، أقدمت رهف على إجراء عمليات تجميل للأنف ونفخ شفاهها أكثر.

91237813