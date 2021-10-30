شاهد .. لن تصدق .. موضة فستان شريهان صنع قبل 72 عاما .. والمفاجأة في سعره واسمة وبلد المنشأ ( صور )

انت الان تتابع خبر لن تصدق .. موضة فستان شريهان صنع قبل 72 عاما .. والمفاجأة في سعره واسمة وبلد المنشأ ( صور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

على امتداد الأيام الماضية وخاصة وفي أول ظهور لها بعد انقطاع طويل مع حلول شهر رمضان المبارك تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة للفنانة شريهان، بالفستان المنفوش التى ظهرت به فى الاعلان .

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ويعود تاريخ هذا الفستان الذي ارتدته شريهان في الإعلان من ماركة Dior إلى سنة 1949، وهو مستوحى من لوحة كلود مونيه بعنوان ′′الطريق من خلال المرتفعات" و اسمه "Miss Dress”.



وعادت شريهان إلى الشاشة بعد غياب 19 عاما من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات.



وقارن الجمهور المحب للفنانة شريهان بين ظهورها الجديد فى الإعلان باستعراضاتها الشهيرة فى عام 2021 وظهورها فى أحد أعمالها بالفوازير، والتى تم تنفيذها فى عام 1987، وهو ما يعنى مرور 34 عاما بين الصورتين.

يذكر أنه بعد محاولات استمرت أكثر من عام، نجحت إحدى أهم شركات الاتصالات بمصر فى التعاقد، مع الفنانة شريهان، للظهور فى حملاتها الإعلانية فى رمضان، حيث تطل شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عامًا عن الفن بعد توقيع عقود الحملة الإعلانية.



وبلغ أجرها 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التى أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة، ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام من دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية. واشترطت شريهان، على الشركة،

أن توافق على من سيشارك معها فى الحملة الإعلانية، وأن تشاهد الحملة الإعلانية قبل عرضها وتوافق عليها، الإعلان تم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية، وقام بإخراجه محمد شاكر خضير، ومدير التصوير أحمد المرسي.

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