شاهد .. فضيحة مدوية..تم تسريب فيديو خادش لنجمة سعودية مع صديقتها بوضعيات خارجه عن الادب ورد فعل زوجها صادما .. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية..تم تسريب فيديو خادش لنجمة سعودية مع صديقتها بوضعيات خارجه عن الادب ورد فعل زوجها صادما .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد ان أثارت مشهورة مواقع التواصل السعودية سعاد الجابر الجدل بسبب مقطع فيديو فاضح نشرته عن طريق الخطأ عبر حسابها في سناب شات، خرج طليقها عن صمته ورد بطريقة حازمة، وخاصة انها حاولت الصاق التهمة به بأنه السبب في تسريب الفيديو.

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حيث ظهرت سعاد الجابر بالفيديو وهي في السيارة مع صديقتها، وتتحدث عن ممارسة العلاقة الحميمية، بكلمات والفاظ خادشة ومخجلة، ما عرضها للإنتقادات الحادة والهجوم ن قبل المتابعين الذين طالبوا بالقبض عليها وحبسها بتهمة خدش الحياء العام، وبعد الفضيحة حاولت تلفيق الأمر على طليقها نادر النادر واتهامه بمحاولات المساس بها وبسمعتها.

وأبدى طليقها نادر النادر إستغرابه من محاولة الصاق الفضيحة به، ونفى أن يكون له صلة بالفيديو الذي لا يرضي الله ولا رسوله حسب قوله، واكد أن من في الفيديو كانت سعاد والمقطع انتشر في سناب سعاد نفسها ولم يسربه احد.

هذا وحصد نادر النادر، وسعاد الجابر شهرة واسعة عبر مواقع التواصل قبل الإنفصال، حيث انهما كانا في قمة التفاهم والانسجام والحب، وبعد حصد الشهرة انفصلا، وأكد نادر انه اكتشف الكثير من الأمور جعلته ينفصل عن سعاد ولمح الى خيانتها له.

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