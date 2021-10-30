شاهد .. اتذكرون الطفل المستفز في فيلم عمر وسلمى 2 شاهدوا كيف أصبح اليوم .. والمفاجأة أن والدته بطلة في مسلسل الحاج متولي

انت الان تتابع خبر اتذكرون الطفل المستفز في فيلم عمر وسلمى 2 شاهدوا كيف أصبح اليوم .. والمفاجأة أن والدته بطلة في مسلسل الحاج متولي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عندما يظهر طفل أو طفلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية غالبًا ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود السوشيال ميديا أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “ أحمد إبراهيم عبد الفتاح” الطفل الذي ظهر في فيلم “عمر وسلمى 2” للفنان “تامر حسني” والفنانة “مي عز الدين” الذي تم عرضه في عام (2009) م.

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حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، مجموعة من صور للطفل أحمد عبد الفتاح الشهير بـ “معاذ” في فيلم عمر وسلمى 2 مع والدته وللافت في الأمر أنها ممثلة شهيرة حيث أنه الفنانة الجميلة “نورهان” ، وأثارت الصور حالة من الجدل بين روّاد مواقع التواصل.

وتفا عمر وسلمى 2 هو فيلم كوميدي مصري هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام عمر وسلمى، إنتاج عام 2009، بطولة تامر حسني و مى عز الدين وعزت أبو عوف، وملك وليلي أحمد زاهر، ويتحدث عن بعض المشاكل الزوجية التي توجه الرجل والمرأة بعد الزواج، وقد حصد ارباحا فاقت الـ 23 مليون جنية مصري.

أما عن والدته الفنانة نورهان فيُذكر أنها ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية عام 1982، وتخرجت من كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم عملت في المجال الفني منذ مطلع الألفية الثالثة، وكانت أغلب أعمالها تليفزيونية، منها: (عائلة الحاج متولي، سوق العصر، قاسم أمين، العصيان، المصراوية).

وتعود الفنانة نورهان للدراما التلفزيونية بعد غياب طال لسنوات، من خلال مسلسل “بين السماء والأرض” المستوحى من الفيلم السينمائي الذي يحمل اسمه ولكن بأحداث وشخصيات مختلفة، وهو مأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ.

المسلسل تدور أحداثه على مدار 15 حلقة فقط وهو من بطولة هانى سلامة وغادة عادل، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، ندا موسى، نورهان وآخرين، والمقرر أن ينافس به صناعه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

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