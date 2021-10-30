شاهد .. سر طلاق ياسمين صبري من زوجها الأول قبل أبو هشيمة.. والدها يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

انت الان تتابع خبر سر طلاق ياسمين صبري من زوجها الأول قبل أبو هشيمة.. والدها يفجر مفاجأة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر الطيار أشرف صبري والد الممثلة ياسمين صبري صورا لها معه من خطوبتها الأول لتكذيب تصريحاتها حول علاقته بها وأنها لم تراه منذ كانت في الثانية من عمرها.

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وعلق صبري على صور خطوبة ياسمين ابنته عبر حسابه بموقع Facebook، كاتبا: "بعد ماسمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟ أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا، وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها".

وتابع: الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان ان اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر ان الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا.

وأضاف: واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده، وحسبي الله ونعم الوكيل.

وكانت ياسمين صبري صرحت عن علاقتها بوالدها: "مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسئولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها".

وتأتي هذه التصريحات بعد هجوم أشرف صبري والد ياسمين صبري الأخير عليها وعلى أشاقها بسبب عدم حضورهم حفل زفاف شقيقهم بلال واتهمهم بالجحود وأن المال غيرهم للأسوأ.من ناحية أخرى كشفت ياسمين صبري عن مسلسلها الجديد الذي تعود به إلى جمهورها بعد غيابها عن المشاركة في رمضان 2021 ويحمل اسم "حلم ليال".

وأكدت ياسمين صبري أنها لا تؤلف المسلسل كما انتشرت بعض الأخبار، موضحة أن بعض الصحف غيرت من تصريحات لها في لقاء مع إحدى المجلات، مشيرة إلى أنها لم تدرس التأليف وفقط فكرة المسلسل لها أما الكتابة للمؤلف محمد عبد المعطي.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎51341002