شاهد .. النجمة رزان مغربي..تتصدر التريند وتلفت الانظار بفستانها وتسبب أزمة على السجاة الحمراء!!

انت الان تتابع خبر النجمة رزان مغربي..تتصدر التريند وتلفت الانظار بفستانها وتسبب أزمة على السجاة الحمراء!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة اللبنانية رزان مغربي جدلا واسعا قبل عدة أيام في مهرجان الجونة بسبب إطلالتها التي تصدرت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة.

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في التفاصيل ، ظهرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي بإطلالة جذابة جدا وجريئة للغاية بمهرجان الجونة في دورته الخامسة في القاهرة ، مرتدية فستان باللون الفضي قصير القامة مغطاة بطبقة سوداء اللون من الخلف أضافت رونقا خاصا للفستان.

ونشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام وتفاعل الكثير من جمهورها ومتابيعيها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشددين على جمالها وإطلالتها الجذابة.

دائما ما تثير الفنانة رزان مغربي جدلا واسعا بسبب إطلالتها المثيرة للجدل ولباسها المميز من نوعه ، حيث اشتهرت بإطلالتها الجريئة جدا منذ ظهورها قبل عدة سنوات سواء كان ذلك في برامجها عبر الشاشة أو اعمالها الفنية والسينمائية.

الجدير بالذكر أن الفنانة رزان مغربي ، إعلامية، مغنية وممثلة لبنانية من مواليد عام 1973.

بدأت عملها كمقدمة برامج بتشجيع من أمها في سن السادسة عشرة، وكان ذلك على شاشة تلفزيون المستقبل الأرضية عام 1989 كانت حينها أصغر مقدمة برامج على شاشة تلفزيون لبناني، فقدمت برنامجها الشهير الليل المفتوح لثلاث سنوات ونصف حتى العام 1993 غادرته بعدها في أواخر العام 199571302178