انت الان تتابع خبر لن تصدق.. أحمد أبو هشيمة يخرج عن صمته ويتخذ قرار صادم ضد والد زوجته الفنانة ياسمين صبري والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ يبحث جديًّا في الفترة الحالية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الطبيب أشرف صبري، والد زوجته الفنانة ياسمين صبري، بتهمة السب والقذف والتطاول عليه من خلال تصريحات له في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مصادر ، أن أبو هشيمة بات يفكر في الأمر جديًّا، بسبب استمرار أشرف صبري في التعرض له ولزوجته خلال الفترة الماضية، ومحاولاته المستمرة لإثارة الأزمات منذ ارتباط رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ بالفنانة ياسمين صبري قبل أكثر من عام ونصف.53433199

وأضافت المصادر أن ياسمين صبري لن تمانع في حال قرر أبو هشيمة اتخاذ الإجراءات التي يتيحها القانون في مصر لوقف التعرض المستمر من والدها لها وزوجها، في منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرتقي في الكثير من الأحيان لأن يكون سبًّا وقذفًا، وهو الأمر الذي يعاقب عليها القانون في مصر بعقوبات تصل للسجن.

وأشارت المصادر إلى أن أبو هشيمة فضّل عدم اتخاذ تلك الإجراءات الفترة الماضية، كون أشرف صبري والد زوجته، إلا أن الأفعال والتصريحات التي يدلي بها أشرف صبري زادت مؤخرًا عن الحد المحتمل، الأمر الذي دفعه إلى بحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

في وقت سابق، أكدت ياسمين صبري، أن علاقتها بوالدها منقطعة ولم يكن متواجدًا في حياتها خلال طفولتها، وقالت إن السبب ليس في انفصاله عن والدتها، مشيرة إلى أن علاقتها بالأخيرة قوية حتى الآن، ووصفتها بالمرأة القوية.

وعن سبب انقطاع علاقتها بوالدها، قالت الفنانة ياسمين صبري: الناس بتعمل اختيارات في حياتها، كل يوم الواحد بيعمل اختيار دون قول هو ليه حصل كده، هو الشخص اختار، فيه ناس بتختار تحمل المسؤولية وتكمل الطريق للآخر، وفي ناس تختار نفسها أو أي كان.53433199