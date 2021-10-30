شاهد .. النوم بهذي الوضعية غرامي : مودل آش تثير غرائز المتابعين بإطلالتها بقميص النوم الجريء وصدرها يخرج منه!!

انت الان تتابع خبر النوم بهذي الوضعية غرامي : مودل آش تثير غرائز المتابعين بإطلالتها بقميص النوم الجريء وصدرها يخرج منه!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها في انستغرام، نشرت عارضة الازياء السعودية ​مودل آش،​ صورة جديدة لهاظهرت بها مرتدية قميص نوم مثير باللون الزهري والاسود مفتوح من منطقة الصدر، كشفت عن مفاتنها منه، وسدلت شعرها، ووضعت بمكياج ناعم.

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وتعرضت مودل آش للإنتقاد من قبل المتابعين وخاصة السعوديين، الذين اتهموها بتشويه صورة المرأة السعودية، وتدمير العادات والتقاليد المحافظة، ولكن كعادتها لا ترد على الانتقادات او التعليقات المسيئة بحقها.

وهذه ليست المرة الاولى التي تنشر فيها مودل آش صورا جريئة ومكشوفة،اذ اعتادت على استفزاز متابعيها ومنتقديها بإطلالات جريئة وخادشة حسب تعبير البعض، حيث ظهرت مؤخرا وهي تقوم بحركة إيحائية بلسانها، ونشرت سابقا مجموعة صور تستعرض بها مؤخرتها بطريقة لافتة.26363335