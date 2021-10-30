شاهد .. متع عينك:الراقصة ڤيكى تكتسح صافيناز وتشعل الحفل ..بوصلة رقص فاضحة اوقعت عقول المعازيم!!

انت الان تتابع خبر متع عينك:الراقصة ڤيكى تكتسح صافيناز وتشعل الحفل ..بوصلة رقص فاضحة اوقعت عقول المعازيم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أشعلت الراقصة الأوكرانية فيكى حفل مهرجان طابا للموسيقى والغناء في دورته الأولى بمسرح الوكالة بالسوق التجارى لطابا بجنوب سيناء، وذلك على أنغام أغنية “آه لو لعبت يازهر” للمطرب الشعبى أحمد شيبة، التى قدمتها فرقتها المصاحبة لها بالحفل.

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ومن المقرر، أن تشهد فقرات حفل الليلة الأولى لفعاليات المهرجان فقرة المطرب اللبنانى علاء زلزلي، على أن تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب ثاني حفلات المهرجان غدا الجمعة، بينما يحيى المطرب المغربى محمد الريفى آخر ليالى المهرجان يوم السبت المقبل وهى الحفلات التى تقدر أسعار تذاكرها بـ500 جنيه.

يشارك فى الفعاليات النجمة الاستعراضية الروسية أوكسانا والأوكرانية فيكى وعدد كبير من نجوم الفن والفرق الاستعراضية، إضافة إلى النجم الأردنى نجم السلمان والفنانة شدى الهمشرى والفنان أحمد مصطفى ، ومن المقرر أن يحضر المهرجان في دورته الأولى عدد كبير من الشخصيات الهامة والإعلامية.75447879