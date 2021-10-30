شاهد .. لن تصدق كم تتقاضى نجمة الرقص الشرقي في الدقيقة الواحدة.

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تتقاضى نجمة الرقص الشرقي في الدقيقة الواحدة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف أحد منظمي الحفلات، عن أجر الراقصة صافيناز، حال التعاقد معها لإحياء حفل، إذ تحصل في الساعة الواحدة على 30 ألف جنيه، أي في الدقيقة 500 جنيه، موضحًا أنّ «صافيناز تُعد من أغلى الراقصات الأجانب اللواتي يحصلن على أجر في مصر».

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وقالت الراقصة صافيناز إنها لا توافق أن تنفق أموالها على أي شخص يتزوج منها، موضحة: «أنا مش عاوزة فلوسه، ده راجل بشنب، لنفسه، ولو ميصرفش عليّ عادي، بس مياخدش فلوسي».

وأضافت «صافينار» في تصريحات تليفزيونية لها: «لو حد اتحرش بيّ وأنا برقص هاعوره في وشه ومش هينساها حتى لو هموت، هضرب وهتضرب.. متحطش في الموقف ده، ومرة كنت راكبة مترو في موسكو وحد جرب يمسك وسطي لفيت وضربته بالرجل ووقعته من السلالم المتحركة ومسكته من قميصه وجيبت له الشرطة، وقلت له بالروسي يا ابن الكلب».

وحول ما إذا طلب منها زوجها أو خطيبها أن تعتزل الرقص، أجابت بأنها مصرة على استكمال مشوارها: «لسه عاوزة أرقص شوية ووسطي بيرقص لوحده، ومشبعتش من الرقص».

وتابعت صافيناز بأنها كانت ستخوض مهنة التمثيل إذا ظلت تعيش في أرمينيا ولم تأتِ إلى مصر، لافتة إلى أنها تركت بلدها في السابعة من عمرها، ثم سافرت مع والديها إلى روسيا.

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