شاهد .. لن تصدق..سمية الخشاب تمارس ايحاءات وكلمات فاضحة مع شخصية معروفة !!اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق..سمية الخشاب تمارس ايحاءات وكلمات فاضحة مع شخصية معروفة !!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ضجة واسعة سببتها الفنانة المصرية سمية الخشاب بسبب تعليق لها عبر حسابها في تويتر، وجهت فيه رسالة إلى لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد إعلان اللاعب عن حمل حبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز، بتوأم.

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وكتبت سمية الخشاب خلال الرسالة: "يا رونالدو عايزين اجوان في الملعب"، في اشارة منها انها تريده قوي في الملعب كما هو قوي في الإنجاب، وتعرضت بتعليقها للكثير من الإنتقادات التي اعتبرت أنها تغريدة جريئة وتحمل إيحاءات وتلميحات جنسية فاضحة، كما سخر البعض من إقحام نفسها في الفترة الأخيرة بمواضيع كرة القدم، وخاصة كريستيانو رونالدو، واتهمها البعض بمحاولات تصدرها الترند عن طريق التعليقات الخادشة.

وعلى صعيد آخر شاركت سمية الخشاب مؤخرا في احتفالية قناة “إم بي سي” بالعيد الـ30 لانطلاقها، فظهرت بالحلقة الخاصة من برنامج من سيربح المليون، إلى جانب الفنان السعودي ناصر القصبي، وتمكنت الخشاب من الإجابة على سؤال المليون.

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