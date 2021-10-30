شاهد .. تزايدت حدة الخلاف.. والد ياسمين صبري يتبرأ منها ويوجه إهانة لزوجها أحمد أبو هشيمة(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر تزايدت حدة الخلاف.. والد ياسمين صبري يتبرأ منها ويوجه إهانة لزوجها أحمد أبو هشيمة(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قام أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري، بفتح النار وهاجم ابنته مجددا بعدما صرحت خلال حوارها الأخير في إحدى البرامج التليفزيونية، أنها ليس لها أي علاقة بوالدها خلال الفترة الحالية لأنه غير متواصل معها منذ كان عمرها عامين نتيجة انفصاله عن زوجته.

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كما كشف والد ياسمين صبري، أن زواج ابنته من رجل الأعمال الشهير أحمد ابو هشيمة تم من ورائه وبدون علمه على الإطلاق، فلذلك رفض الاعتراف به، فعلق وكتب: «اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده. وحسبي الله ونعم الوكيل».

وقال متابعون إن تصريحات والد ياسمين تمثل إهانة لزوجها وتظهره بمظهر الذي يتزوج النساء من وراء أهاليهن.



كانت الفنانة ياسمين صبري قد قالت خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج «ABTalks» متحدثة عن طفولتها، قبل أيام، إن من قام بتربيتها هي جدتها وجدها من والدتها، مضيفةً أن جدتها كانت امرأة شديدة وتحرص على تدريبها يومياً منذ أن كانت بعمر 4 سنوات وحتى أصبحت بعمر الـ18 عاما، فلم يكن لها رفاهية الوقت أو الراحة، والذي تعتبره كان سببا في نضج شخصيتها وتحملها للمسؤولية.



وحول علاقتها بوالدها، قالت «ياسمين» إنه انفصل عن والدتها عندما كان عمرها عامين، وبأنها لم تر غير والدتها وجدها وجدتها من ناحية الأم.



وأشارت إلى أنه لم تكن هناك علاقة مع والدها: «مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها».40530707