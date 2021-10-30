انت الان تتابع خبر محمد رمضان.. يواجه هجوم وانتقادات من جمهوره بسبب فيديو جرئي وغير لائق نشره على صفحته الرسمية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار الفنان المصري محمد رمضان ، اليوم السبت ، ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آخر مقطع فيديو نشره نمبر ون على صفحته الرسمية بإنستقرام .

وفي الفيديو الذي اكتسح منصات التواصل الأخرى أيضاً ظهر الفنان المصري وهو يراقص عاري الصدر ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.23935291

وفي الفيديو رقصة ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا رفقة رمضان على إيقاع أغنية " ياحبيبي " التي غناها الفنان مع الرابر الفرنسي الشهير " مايتر جمس " .

وأثارت مقطع الفيديو الكثير من الجدل فيما يتعلق بحقيقة طلاق الفنان المصري الذي كثيراً ما يظهر رفقة فتيات وبما بغيظ زوجته حد اتهام مدونين .23935291