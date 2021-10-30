شاهد .. سعودي ينفجر بردة فعله بسبب اطلالة نسرين طافش المثيرة وظهور خلفيتها بدون بنطال .. اتفرج

انت الان تتابع خبر سعودي ينفجر بردة فعله بسبب اطلالة نسرين طافش المثيرة وظهور خلفيتها بدون بنطال .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة لفتت بها الانظار بشكل كبير، حيث ارتدت في الصور قميص باللون الأصفر،

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وبنطال جلد ضيق جدا، باللون العسلي فصّل مفاتنها بشكل واضح، حيث بدت في بعض الصور وكأنها لم ترتد بنطال وخاصة ان لونه قريب من لون الجسم، وعلقت على الصور بمقولة لجلال الدين الرومي: "عندما تعرف روحُك روحي معرفةً تامة، فإن كلا الروحين يتذكر أنهما كانا روحًا واحدًا في الماضي".

كما احتفلت نسرين طافش ب10 مليون متابع على صفحتها على انستغرام، وظهرت بنفس الاطلالة، وعلقت على الحائط خلفها بالون مكتوب فيه رقم 10 اشارة الى عدد متابعيها، وشكرت الجميع على الدعم والتشجيع والمحبة.

وانهالت التعليقات على صور نسرين طافش، بكلمات الحب والغزل بجمالها واطلالتها وروحها الساحرة، كما قام الكثير من المتابعين بتداول صورها ونشرها على صفحاتهم، ومن بينهم كان متابع سعودي فجّر ردود الفعل بتعليقه على احد صور طافش،

وكتب على صورتها: "انصدمت للوهلة الأولى لما فكرت الفنانة نسرين طافش مو لابسة بنطال لأنه الجلد اللي لابسيته ضيق ومن لون جسمها لكنها جميلة بكل الأحوال"، ولاقى تعليق المتابع السعودي الكثير من الاعجابات، والتأييد من قبل البعض الذين شعروا للوهلة الأولى ان طافش حقا خرجت دون بنطال.

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