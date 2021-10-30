شاهد .. اتفرج: النجمة دنيا سمير غانم..تعود للسوشيال ميديا من بوابة الامم المتحدة بإطلالة قوية وفيديو مهم!؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: النجمة دنيا سمير غانم..تعود للسوشيال ميديا من بوابة الامم المتحدة بإطلالة قوية وفيديو مهم!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

يبدو أن النجمة دنيا سمير غانم قررت العودة لعالم السوشيال ميديا من بوابة الأمم المتحدة بتأدية الصوت العربي الوحيد لحملة "لا تختاروا الانقراض" العالمية.

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ويعد هذا الظهور هو الأول للفنانة دنيا سمير غانم في عمل فني منذ وفاة والدتها الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، في 7 أغسطس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عاماً.

وجاء الفيلم كجزء من حملة "لا تختاروا الانقراض" العالمية الجديدة، وأدت فيه النجمة المصرية كسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، الصوت باللغة العربية، مؤكدةً الدور الإيجابي والتوعوي الذي يقدمه الفن لدعم جهود التنمية.

وأنتج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيلماً قصيراً جذاباً يصور أحد أشهر الحيوانات المنقرضة في العالم، الديناصور، وهو يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة يحث فيه قادة العالم على التحول عن دعم الوقود الأحفوري وأن "لا يختاروا الانقراض" لتسليط الضوء على الآثار السلبية الهائلة لدعم الوقود الأحفوري على البشر والكوكب.70990508