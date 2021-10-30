انت الان تتابع خبر تفاعل كبير جدآ من قبل الجمهور والمشاهير مع الفنان زياد برجي وعائلته.. بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قدم الفنان اللبناني زياد برجي التهنئة لابنته بمناسبة عيد ميلادها، فنشر في حسابه الرسمي على إنستغرام صورةً عائليةً تجمعه بزوجته وأطفاله أثناء الاحتفال بالمناسبة، موجهاً لها رسالةً مؤثرةً، عبر من خلالها عن مدى حبه العميق لها، وتعلقه بها.

وتمنى برجي لابنته من خلال الرسالة عيدَ ميلاد سعيداً، وأن تكون حياتها سعيدة دائماً وعمرها طويل، متمنياً من الله أن يحفظ عائلته، فعلق على الصورة قائلاً: "عيد ميلادٍ سعيداً للفتاة التي سرقت قلبي منذ اليوم الأول لولادتها.. عيداً سعيداً لملاكي وقلبي وروحي.. النور خاصتي.. بارك الله عائلتي الصغيرة".17924895

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والمشاهير مع منشور برجي، ومنهم ماريتا الحلاني والتي علقت قائلةً: "عيد ميلاد سعيد يا نور"، وفادي الخطيب الذي علق قائلاً: "الرب يحفظكن يا أخي".

وانهالت تعليقات المتابعين والمحبين والتي هنأ أصحابها ابنة برجي بعيد ميلادها، وتمنوا له ولعائلته الحياة السعيدة دائماً، متمنين من الله أن يحفظهم سويةً، وأن يحفظ عائلتهم الجميلة.

وليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها برجي صورةً لعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي فهو دائم النشر لمثل هكذا صور، والتي تلاقي إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور فيعتبرهم الجمهور مثال العائلة المثالية، والتي يسودها الحب والتفاهم، وآخر هذه الصورة كانت مع عائلته محتفلاً بعيد ميلاد زوجته، فعلق عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قائلاً: "حبيبتي بحبك كتير عقبال المية سنة والله يخليلي إياكي ويخليلنا نور ويوسف هالعيلة الحلوة كتير.. بحبك".

والجدير ذكره أن برجي يقوم حالياً بالتحضير لحفله القادم، والذي سيحييه في دار الأوبرا المصرية، فنشر برجي منذ مدة قصيرة البوستر الترويجي للحفل في حسابه الرسمي على إنستغرام، وعلق عليه قائلاً: "مصر تحديداً.. لقائي القريب معكن رح يكون بأم الدنيا.. بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثلاثون.. يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الساعة الثامنة مساءً.. الحماس ما بينوصف".

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