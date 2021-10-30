اتفرج – فيفي عبده تثير الإنتقادات بسبب رقصها مجددا

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تثير الإنتقادات بسبب رقصها مجددا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الراقصة المصرية، فيفي عبده، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بمقطع فيديو برقصة جديدة، عرضها مجددًا لانتقادات لاذعة.

حيث نشرت فيفي عبده مقطع الفيديو عبر حصابها الرسمي على “انستغرام”، مع تعليق “مساء الفل ده فيديو صورته في الصيف و انا في الساحل و نسيت انزله ???? عجباني الاغنية دي اسمها عملت جني للمطرب مينا عطا خمسة موااااه ✋????????????????????????”.

وتغيبت الفنانة فيفي عبده، عن الساحة الفنية قبل ظهورها اللافت في مهرجان الجونة مع حفيدتها، وذلك بسبب إصابتها بالمرض، الذي انشغلت به لمدة عام ونصف العام.

و قالت : «أنا اتحسدت بسبب رقصي في الساحل أنا عارفة، وفضلت سنة ونص أو سنتين في البيت ومش قادرة أخرج ولا أعمل أي حاجة».

وأشارت فيفي عبده، إلى أنها تستعد للعودة الى الساحة الفنية، من خلال المشاركة في أعمال فنية متنوعة بين السينما والدراما، ملمحة الى أنها لم تعش طفولتها، والسبب اتجاهها للعمل في سن مبكرة، لكنها تحرص على تجنيب حفيدتها ذلك.

وعن أعمال فيفي عبده، قالت إنها تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال برنامج «خلي بالك من فيفي» الجزء الثاني، وهو برنامج كوميدي قدمته عام 2020، وتقوم فكرته على تنفيذ المقالب بالضيف، وتنتهي الحلقة بشكل كوميدي.