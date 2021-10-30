شاهد .. الملكة أحلام.. تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها..ماذا حدث لها واصبحت نسخة عن حليمة بولند!!-فيديو

انت الان تتابع خبر الملكة أحلام.. تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها..ماذا حدث لها واصبحت نسخة عن حليمة بولند!!-فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

صدمت الفنانة الامارتية أحلام الجمهور بأحدث ظهور لها وذلك بسبب تغيّر ملامح وجهها وتشبيه البعض لها بالإعلامية الكويتية حليمة بولند.

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وجاء ظهور أحلام هذا في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على انستغرام وذلك للترويج لعطرها الجديد، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغيّر الكبير في شكل أحلام،

واعتبر العديد منهم أنها باتت تشبه الاعلامية حليمة بولند، بينما اعتبر البعض الآخر أنها تحاول تقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لناحية المكياج والألوان وكذلك الدلع والحركات، ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا باطلالتها وتجددها الدائم.

ومن ناحية أخرى، كانت أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام مواقع التواصل الإجتماعي بوصلة رقص وتصدرت رشاقتها حديث المتابعين.



وفي التفاصيل، فقد تداول المتابعون مقطع فيديو ظهرت فيه أحلام وهي ترقص بحماس خلال إحيائها لإحدى حفلات الأعراس، مرتديةً فستاناً باللون الذهبي أظهر رشاقة جسمها بشكل واضح.78157928