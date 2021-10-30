شاهد .. بكل وقاحة ..شمس الكويتية تثير الجدل بجلوسها بطريقة خادشة خارجه عن حدود الادب على رجل مجهول – فيديو

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة ..شمس الكويتية تثير الجدل بجلوسها بطريقة خادشة خارجه عن حدود الادب على رجل مجهول – فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

صدمت الفنانة شمس الكويتية جمهورها بعدما فعلته، إذ نشرت فيديو لها وهي تجلس بطريقة غير لائقة أبدًا على رجل مجهول الهوية، ما سبب لها انتقادات حادّة.

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في التفاصيل، ظهرت الفنانة ​شمس الكويتية​ في خلال رحلة بحرية على متن قارب وهي تجلس على رأس المقعد وتتكىء على كتف رجل، ما اثار تعليقات المتابعين الذين اعتبروا ان هذه الطريقة بالجلوس تفتقد الى الحياء وتقلل من قدرها الى ابعد حد.

وقال البعض انها قررت تطبيق المثل الشهير خالف تعرف لأنها فقدت الامل من المحتوى الغنائي الذي تقدمه حسب المعلقين.

من جهةٍ أخرى، لا يمكن القول إلّا إنّ الفنانة شمس الكويتية قد جنّت رسميًا بعد أن وصفت جمالها بأقبح العبارات على الإطلاق في أحد فيديوهاتها المنتشرة.

في التّفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة ​شمس الكويتية خلال وصف شكلها بالـ”شبشب” على حد تعبيرها، على عكس حسنها الفائق وفق ما يرى متابعيها وجمهورها حين لقائها.

وأطلت المطربة الخليجية خلال تغسيل شعرها في أحد صالونات التجميل، لافتة إلى أن الجميع يقول إنها على الطبيعة أجمل من الصور، الأمر الذي أكّده المزيّن، بينما ردّت شمس بأنها تجد شكلها كـ”الـشبشب”.61378745