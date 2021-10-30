شاهد .. تنهار من البكاء وتكشف: أنفقت علية لمدة طويلة.. موديل روز تتعمد اثارة الجدل مجددا لهذا السبب!

انت الان تتابع خبر تنهار من البكاء وتكشف: أنفقت علية لمدة طويلة.. موديل روز تتعمد اثارة الجدل مجددا لهذا السبب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تعمدت الفاشينيستا السعودية مودل روز على إثارة ضجة كبيرة بين المتابعين، بعد ظهورها مع الإعلامي الكويتي أنس بوخش، حيث فاجأ الأخير عارضة الأزياء السعودية بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بحياتها الشخصية وأسباب انفصالها.

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وخاطبها أنس بوخش باسمها الحقيقي، روان، كما سألها عن عمرها الحقيقي، فيما انهارت مودل روز بالبكاء عند حديثها عن وفاة والدها.

وتحدثت روز إنها تأثرت كثيرا بوفاة والدها، حيث كلمها قبل وفاته بيوم وأوصاها بالعائلة في مكالمة طويلة.

وأوضحت زور أنها كانت تنفق على طليقها لمدة طويلة خاصة بعد أن ترك عمله، لكنها تعبت من هذا الوضع وقررت الانفصال عنه مع مساعدته لكنه أبى إلا أن يرفع عليها دعوى طلاق في أميركا لأن القانون الأميركي يحكم بنصف أملاك الطرف الأغنى للطرف الآخر.

وتابعت مودل روز كلامها بأنها رفعت قضية خلع في السعودية وتتمنى من القضاء السعودي أن ينصفها.27644509