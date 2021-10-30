شاهد .. السعودية مودل آش تتعمد الظهور بدون بنطلونها وهكذا أطلت على المتابعين بصور صادمة - اتفرج 

انت الان تتابع خبر السعودية مودل آش تتعمد الظهور بدون بنطلونها وهكذا أطلت على المتابعين بصور صادمة - اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء السعودية المعروفة ​مودل آش​ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة فاضحة لها ظهرت فيها من دون أن ترتدي بنطال. واكتفت بقميص باللون الزهري، ووقع عن كتفها، ما صدم المتابعين، وعلقوا مستنكرين تصرفها هذا، معتبرين أنها تخطت الحدود.

وكانت كشفت مودل آش عن شرطها للقبول بأي شاب عريساً لها، بعد أن قال لها أحد المتابعين إنه مستعد للزواج منها، الا انه لا يمتلك المال، وهي من سينفق عليه، لترد بأنها لن تقبل أبدا بالزواج من شخص لا يمتلك المال، وقالت :"مستحيل اتزوج شخص طفران، ابي اتزوج رجل ثري والمبدأ ما هو مبدأ مادي!"78530541

فرصة لك للزواج من مودل آش بشرط واحد ..هذا طلبها للقبول بك!

كشف عارضة الأزياء السعودية المعروفة بـ "مودل آش" انها لن تقبل ابدا بالزواج من شخص لا يمتلك المال، وذلك بعد أن قال لها احد المتابعين انه مستعد للزواج منها الا انه لا يمتلك المال وهي من سينفق عليه. وقالت : "مستحيل اتزوج شخص طفران، ابي اتزوج رجل ثري والمبدأ ما هو مبدأ مادي!" الا انها تعرضت لبعض الانتقادات بسبب جوابها خصوصا انها قالت الشيء ونقيضه فهي تريد عريس غني لكن مبدأها ليس مادي ما هو أمر غير منطقي للبعض.

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