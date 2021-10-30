انت الان تتابع خبر كشف السر الحقيقي وراء انفصال منى زكي وأحمد حلمي.. والتفاصيل غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انفصل النجم المصري الشهير أحمد حلمي عن زوجته الفنانة منى زكي من بطولة أحد الأعمال التي كان من المتوقع ان ينتجها المنتج الشهير أحمد السبكي .

وكان من المتوقع أن يجتمع الفنانان اللذان يعيشان قصة زواج مثالية هي الأنجح بين فناني الوسط المصري في عمل مشترك من تأليف الكاتب اليمني المصري " بلال فضل " صاحب " حاحا وتفاحة " .79582555

وأرجعت وسائل إعلام مصرية سبب انفصال النجمين عن أداء الفيلم الذي كان من المتوقع أن يحمل اسم " مش ناقصة هزار " إلى انشعال حلمي وعدم اهتمامه بقصة الفيلم .

هذا و كانت الفنانة المصرية منى زكي قد أبدت رغبتها أكثر من مرة في مشاركة الزوج بطولة أحد أفلامه التي تلاقي رواجاً كبيراً .79582555