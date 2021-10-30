شاهد .. فوق الشرع مرتين ..فنانة شهيره تكشف عن ازواجها التسعة وخطابها الثلاثة.. مين العكروته دي!!

- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر فوق الشرع مرتين ..فنانة شهيره تكشف عن ازواجها التسعة وخطابها الثلاثة.. مين العكروته دي!! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)
69759637سهير رمزى وازواجها التسعة – فوق الشرع مرتين سهير رمزي اتجوزت من جنسيات مختلفة منهم سوداني و كويتي و سعودي و سوري و يمني .. و مصريين
١- الاول كان الممثل السوداني ابراهيم خان .. بعد سنة تم الطلاق
69759637
سهير رمزي وصفت نفسها بانها حظها وحش في الجواز .. و انها كانت بتتجوز كتير عشان تعوض حنان الأب