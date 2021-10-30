شاهد .. فوق الشرع مرتين ..فنانة شهيره تكشف عن ازواجها التسعة وخطابها الثلاثة.. مين العكروته دي!!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)



سهير رمزي وصفت نفسها بانها حظها وحش في الجواز .. و انها كانت بتتجوز كتير عشان تعوض حنان الأب

69759637سهير رمزى وازواجها التسعة – فوق الشرع مرتين سهير رمزي اتجوزت من جنسيات مختلفة منهم سوداني و كويتي و سعودي و سوري و يمني .. و مصريين

اما عن الخطوبات اللي ما كملتش .. اتخطبت للعالمي عمر الشريف لكن الجوازة ما كملتش ، و كمان اتخطبت للنجم يوسف شعبان بردو ..



و بتقول انها كانت نفسها تتجوز النجم كمال الشناوي لكنه للأسف فلت من ايديها !

١- الاول كان الممثل السوداني ابراهيم خان .. بعد سنة تم الطلاق

٢- الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبدالعزيز الابن التاسع للملك سعود و اتجوز بردو شمس البارودي و صباح



٣- رجل الأعمال الكويتي محمد الملا و اللي كان متجوز نجوىفؤاد بردو .. و تم الطلاق بعد ٥ شهور



٤- الملحن حلمي بكر كان رقم ٤ في حياتها و تم الطلاق بعد سنتين



٥- الفنان محمود قابيل و استمر الزواج سنة فقط

٦- رجل الأعمال السوري زكريا بكر و بردو بعد شهور تم الطلاق

٧- رجل الأعمال اليمني علي منصور العودي

٨- التامن كان فاروق الفيشاوي بعد ما طلق سمية الألفي

و سمية الألفي راحت اتجوزت مدحت صالح .. ما علينا

٩- رئيس النادي المصري البورسعيدي سيد متولى

١٠- رجل الأعمال المصري علاء الشربيني و مستمرين مع بعض الى الان

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