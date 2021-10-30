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شاهد .. فوق الشرع مرتين ..فنانة شهيره تكشف عن ازواجها التسعة وخطابها الثلاثة.. مين العكروته دي!!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

69759637سهير رمزى وازواجها التسعة – فوق الشرع مرتين سهير رمزي اتجوزت من جنسيات مختلفة منهم سوداني و كويتي و سعودي و سوري و يمني .. و مصريين

 


سهير رمزي وصفت نفسها بانها حظها وحش في الجواز .. و انها كانت بتتجوز كتير عشان تعوض حنان الأب

 

اما عن الخطوبات اللي ما كملتش .. اتخطبت للعالمي عمر الشريف لكن الجوازة ما كملتش ، و كمان اتخطبت للنجم يوسف شعبان بردو ..

 


و بتقول انها كانت نفسها تتجوز النجم كمال الشناوي لكنه للأسف فلت من ايديها !

١- الاول كان الممثل السوداني ابراهيم خان .. بعد سنة تم الطلاق
٢- الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبدالعزيز الابن التاسع للملك سعود و اتجوز بردو شمس البارودي و صباح


٣- رجل الأعمال الكويتي محمد الملا و اللي كان متجوز نجوىفؤاد بردو .. و تم الطلاق بعد ٥ شهور


٤- الملحن حلمي بكر كان رقم ٤ في حياتها و تم الطلاق بعد سنتين


٥- الفنان محمود قابيل و استمر الزواج سنة فقط
٦- رجل الأعمال السوري زكريا بكر و بردو بعد شهور تم الطلاق
٧- رجل الأعمال اليمني علي منصور العودي
٨- التامن كان فاروق الفيشاوي بعد ما طلق سمية الألفي
و سمية الألفي راحت اتجوزت مدحت صالح .. ما علينا
٩- رئيس النادي المصري البورسعيدي سيد متولى
١٠- رجل الأعمال المصري علاء الشربيني و مستمرين مع بعض الى الان

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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