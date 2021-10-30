شاهد .. رهف القنون تمارس الحميمية بوضعية هزت السعودية وتكشف حملها دون زواج ومن يكون ابوة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر رهف القنون تمارس الحميمية بوضعية هزت السعودية وتكشف حملها دون زواج ومن يكون ابوة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/30 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت رهف القنون الكثير من التساؤلات من قبل المتابعين حول احتمالية حملها دون زواج، للمرة الثانية، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو عبر خاصية الستوري في انستغرام برفقة "حبيبتها" التي مارست معها القبلات الحميمية بأحد الصور التي نشرتها سابقا،

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وظهرت رهف بالفيديو مرتدية فستانا ضيقا جدا وقصيرا بطريقة جريئة ، واللافت وزنها الزائد حيث برز بـطنها منتفخا إلى حد ما، ما جعل البعض يرجح احتمالية حملها من أحد الأشخاص.

وما زاد من هذه الشكوك، ما نشرته رهف القنون عبر خاصية الستوريز على انستغرام، وهي عبارة عن دعابة ساخرة، لها علاقة بالأطفال، وأرفقت الصورة بتعليق مفاده أن الناس يدعون الأهل أن لا ينفصلوا لأجل الأولاد، أما الأولاد هم من يريدون منهم أن ينفصلوا، ما جعل البعض يتاكد من فريضة الحمل.

يذكر ان رهف القنون قد أثارت الجدل منذ فترة بعد ان نشرت صورة وهي تمارس القبلات الحميمية مع فتاة لتؤكد مثليتها، وميولها الجنسية الشاذة، وعلقت على الصورة: "حبيبتي"، اشارة الى الفتاة التي كانت برفقتها، ما هزت الرأي العام السعودي، وعرضها للكثير من الهجوم والانتقادات الحادة.

98156819