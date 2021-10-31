شاهد .. فنانة شهيرة قتلها زوجها في الحمام وتركها في البانيو حتى تصفت دماؤها.. لن تصدق من هي

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة قتلها زوجها في الحمام وتركها في البانيو حتى تصفت دماؤها.. لن تصدق من هي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قد لا نتذكر اسم الفنانة جيلان زكي ، لكننا بالطبع نتذكر بطلة الضوء الشارد التي قامت بدور حبيبة فارس العزايزي، «محمد رياض» في بداية المسلسل، فكان ولازال هذا المسلسل أيقونة في الدراما المصرية بكل أفراده.

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كان من الممكن أن تضبح جيلان زكي فنانة كبيرة يتردد اسمها على نطاق واسع، إذا أكملت مسيرتها الفنية، لكن نهايتها كانت مآساوية، على يد زوجها.

ويستعرض “أفيش” أبرز أسرار جيلان زكي وقصة مقتلها بشكل مآساوي على يد زوجها.

من هي الفنانة جيلان زكي

درست جيلان زكي القانون، وكانت متخصصة في قضايا الإدمان، واسمها بالكامل هو جيلان إبراهيم فؤاد زكي.

بدأت الفن وهي في سن صغيرة، فكانت في سن الـ 16 عندما شاركت في مسلسل تزوج وابتسم للحياة، لكنها توقفت لكي تكمل مسيررتها التعليمية.

وعادت مرة أخرى لتشارك في فيلم هروب مع سبق الأسرار، وبعد ذلك رشحها يوسف شعبان للمسلسل الشهير الضوء الشارد.

كانت مشاركة جيلان إبراهيم في “الضوء الشارد” ختاما لمشوارها الفني الذي لم يتعد الـ3 أعمال لتلقى حتفها على يد زوجها.

من هو زوج جيلان زكي الذي قتلها

تزوجت جيلان من ظابط شرطة يدعى خالد مجمد رضا، وكانت حياتهما مستقرة، إلى أن اكتشفت أن زوجها مدمن.

وكانت هنا الصدمة الكبرى، حيث فشلت كل محاولاتها لعلاج زوجها، الذي ظهرت طباعه السيئة بعد فترة من الزواج.

وكان دائم الاعتداء عليها، وذلك بسبب أدمانه، فكان مدمن على الكوكايين.

ليلة مقتلها .. تركها في البانيو وزعم أنها سقطت

وحاولت جيلان أن تتحمل زوجها، وفي يوم ميلاده الذي وافق 28 مارس 2000، أقامت الزوجة سهرة لزوجها لتحتفل به.

لكن بعد انتهاء الحفل، كانت جيلان تتحدث إلى صديقتها وكشفت لها أن زوجها مدمن وتحاول تهدئته، لذلك سألتها عن أدوية لعلاج تلك العصبية.

لكن زوجها، الذي كان تحت تأثير الخمر لم يتمالك نفسه، وقام بالاعتداء عليها بالضرب بطريقة عنيفة ومبالغ فيها.

حيث أنهال عليها بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها أدت لمقتلها.

وقام الزوج بوضع زوجته في البانيو حتى تصفت دماؤها، وقال حينها للشرطة أنها سقطت في البانيو مما أدى لمصرعها ولكن المحكمة استندت إلى شهادات من أهل جيلان والجيران واعترافهم بأنه مدمن كوكايين وكان دائم الاعتداء عليها .

كذلك اعترف عليه العسكري الذي استعان به لمسح الدم في حمام المنزل ،وقال إن زوجها تركها في البانيو حتى تصفت دمائها.

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