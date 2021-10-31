شاهد .. مودل روز تتعدي الخطوط الحمراء تستعرض وشم جديد بمنطقة محظورة؛؛ صورة ؛؛

انت الان تتابع خبر مودل روز تتعدي الخطوط الحمراء تستعرض وشم جديد بمنطقة محظورة؛؛ صورة ؛؛ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ليست المرة الأولى التي تقدم عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة ​مودل روز​، على الحصول على وشم إلا أن هذه المرة أثارت الجدل بعدما نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بنشر صور أثناء قيمها بالوشم ليظهر أنه في منطقة حساسة، على مستوى الحوض.

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وفي التفاصيل شاركت روز متابعيها وشمها الجديد ، الذي جاء فيه “on fire”، من خلال إستخدام خاصية الستوري، وإضطرات روز إلى خلع جزء من بنطالها ليظهر الوشم، وبدا الـ “string” الذي ترتديه واضحاً جداً، وهذا ما أثار حالة من الصدمة بين متابعيها، لما تمتلكه من جرأة، حتى أقدمت على هذه الخطوة.

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد ظهرت في فيديو مؤخراً إتهمت فيه بأنها كانت تأثير الكحول، وتتصرف بطريقة لا واعية، خصوصاً أنها ظهرت فيه مع بنات يقمن بحركات غير مقبولة.

وفي التفاصيل شاركت روز متابعيها وشمها الجديد ، الذي جاء فيه “on fire”، من خلال إستخدام خاصية الستوري، وإضطرات روز إلى خلع جزء من بنطالها ليظهر الوشم، وبدا الـ “string” الذي ترتديه واضحاً جداً، وهذا ما أثار حالة من الصدمة بين متابعيها، لما تمتلكه من جرأة، حتى أقدمت على هذه الخطوة.

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد ظهرت في فيديو مؤخراً إتهمت فيه بأنها كانت تأثير الكحول، وتتصرف بطريقة لا واعية، خصوصاً أنها ظهرت فيه مع بنات يقمن بحركات غير مقبولة.

97482885