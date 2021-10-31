انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا فعلت الفنانة أصالة نصري كي تغيض زوجها السابق من خلال علاقتها بحبيبها فائق حسن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

عادت الفنانة السورية أصالة نصري لتثير الجدل من جديد بعلاقتها مع فائق حسن وهذه المرة من دولة العراق حيث أقامت مهرجانها مؤخراً .

وخلال مشاركتها في “هلا خورفكان” في العاصمة العراقية بغداد تحدث نصري للجمهورعن زوجها بالقول: اليوم بدنا ننبسط بس. قلكن ليه؟

وأجابت الفنانة السورية على سؤالها بطريقة رأى فيها البعض محاولة لإغاظة زوجها السابق " لأنه اليوم هذه أول حفلة أنا أغني فيها وأنا حبيبة لفائق حسن " . 66265756

هذا واتهم جمهور الفنانة على فضاءات التواصل الاجتماعي الأخيرة بمحاولة " تدمير " الزوج السابق " طارق العريان بتصريحاتها هذه .66265756