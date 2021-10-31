شاهد .. أبو هشيمة يخرج عن صمتة.. ويبحث مقاضاة والد ياسمين صبري بتهمة السب والقذف(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر أبو هشيمة يخرج عن صمتة.. ويبحث مقاضاة والد ياسمين صبري بتهمة السب والقذف(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

يبحث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ ، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الطبيب أشرف صبري، والد زوجته الفنانة ياسمين صبري، بتهمة السب والقذف والتطاول من خلال تصريحات له في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي

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وأوضحت مصادر خاصة لموقع 24 أن أبو هشيمة بات يفكر في الأمر جديًّا، بسبب استمرار أشرف صبري في التعرض له ولزوجته خلال الفترة الماضية، ومحاولاته المستمرة لإثارة الأزمات منذ ارتباط رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ بالفنانة ياسمين صبري قبل أكثر من عام ونصف

وأشارت المصادر إلى أن أبو هشيمة فضّل عدم اتخاذ تلك الإجراءات الفترة الماضية، كون أشرف صبري والد زوجته، إلا أن الأفعال والتصريحات التي يدلي بها أشرف صبري زادت مؤخرًا عن الحد المحتمل، الأمر الذي دفعه إلى بحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضده

وفي وقت سابق أكد ياسمين صبري بأن علاقتها بوالدها منقطعة ولم يكن متواجدًا في حياتها في طفولتها، وقالت إن السبب ليس في انفصاله عن والدتها، مشيرة إلى أن علاقتها بالأخيرة قوية لغاية الآن، ووصفتها بالمرأة القوية68611809