شاهد .. الصاروخ اللبناني مادلين مطر تثير الجدل بفستان خادش كشف حجم صدرها وهل خضعت لعمليات نفخ!! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر الصاروخ اللبناني مادلين مطر تثير الجدل بفستان خادش كشف حجم صدرها وهل خضعت لعمليات نفخ!! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة مادلين مطر، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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ظهرت مادلين مطر، في الصورة بإطلالة صيفية مبهجة مرتدية فستان ستان عاري الكتفين ومكشوف الصدر، واعتمدت علي الماكياج الصاخب الذي أبرز جمالها، وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها.

علقت: مادلين مطر قائلة “مساء الفرح والسعادة، وإن تعذّر العثور عليها فاختلقوها، فما أجمل أن نسعد ذواتنا.

طرحت الفنانة مادلين مطر، كليبها الجديد “طمن قلبك”، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.

يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية “خانونى” هي باللهجة العراقية، من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

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