انت الان تتابع خبر لأول مرة.. دنيا سمير غانم تفاجى الجمهور بأول ظهور فني إنساني- منذ وفاة والديها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 03:00 صباحاً | (اماني)

يبدو أن النجمة دنيا سمير غانم قررت العودة لعالم السوشيال ميديا من بوابة الأمم المتحدة بتأدية الصوت العربي الوحيد لحملة "لا تختاروا الانقراض" العالمية.

ويعد هذا الظهور هو الأول للفنانة دنيا سمير غانم في عمل فني منذ وفاة والدتها الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، في 7 أغسطس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عاماً.36710115

وجاء الفيلم كجزء من حملة "لا تختاروا الانقراض" العالمية الجديدة، وأدت فيه النجمة المصرية كسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، الصوت باللغة العربية، مؤكدةً الدور الإيجابي والتوعوي الذي يقدمه الفن لدعم جهود التنمية.

وأنتج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيلماً قصيراً جذاباً يصور أحد أشهر الحيوانات المنقرضة في العالم، الديناصور، وهو يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة يحث فيه قادة العالم على التحول عن دعم الوقود الأحفوري وأن "لا يختاروا الانقراض" لتسليط الضوء على الآثار السلبية الهائلة لدعم الوقود الأحفوري على البشر والكوكب.36710115