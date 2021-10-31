شاهد .. بأجراء إطلالة على الكورة الارضية. ياسمين صبري تثير الجدل وتنافس جورجينا رودريغيز بهذه الإطلالة...اتفرج!

انت الان تتابع خبر بأجراء إطلالة على الكورة الارضية. ياسمين صبري تثير الجدل وتنافس جورجينا رودريغيز بهذه الإطلالة...اتفرج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، رشاقتها من جديد بصورة وجهت فيها شكراً لنفسها على اهتمامها بجسدها.

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ياسمين صبري: “أشكر نفسي”

ونشرت ياسمين صبري صورة عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، وهي تمارس رياضة اليوغا، وتقف على قدم واحدة، مرتدية (ليجن) أسود، وتيشرت بنفس اللون، ورفعت شعرها كله.

وأرفقت ياسمين الصورة بتعليق جاء في نصه (أستغل الوقت اليوم لأشكر نفسي على تكريم جسدي واحترامه).

ياسمين صبري ومدربتها

وسبق أن شاركت الفنانة المصرية متابعيها، صورة مشابهة وهي ترتدي ملابسها الرياضية برفقة مدربتها الخاصة.

ونشرت ياسمين صبري الصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيها بـ(ليجن) أسود، وتيشرت أسود طويل، وكانت حافية القدمين، وتحتضن مدربتها فريدة أبو الدهب.

وعقبت ياسمين على الصورة: (أنه جيد دوماً أن أتمرن معك).

يتعذر () عن نشر هذه الصورة من احتراماً لمتابعينا الكرام11875335