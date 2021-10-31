شاهد .. هذه الطفلة الجميلة أصبحت اليوم فنانة شهيرة.. غدر بها الزمان وسرق فرحتها!من تتوقع ان تكون؟؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الجميلة أصبحت اليوم فنانة شهيرة.. غدر بها الزمان وسرق فرحتها!من تتوقع ان تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة لطفلة جميلة جداً على وسائل التواصل الاجتماعي، ذات ملامح هادئة، ولون عينيها أخضر مضيئ، وتضع يديها أسفل ذقنها في وضعية تصوير مثل الملكات.

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وهذه الطفلة الموجودة في الصورة والتي كانت تبلغ من العمر قرابة 4 سنوات عند التقاطها إياها، أصبحت فنانة شهيرة جداً، تمتلك موهبة غنائية كبيرة، وصاحبة صوت طربي أصيل، فعندما تشدو بصوتها العذب تأثرك إليها.

قدمت عدد كبير من الأغاني أشهرها أغنية كان ياما كان، والتي تقول فيها: “كان ياما كان كان يا ما كان، الحب مالي بيتنا و مكفينا الحنان، زارنا الزمان سرق منا فرحتنا و الراحة و الأمان” وهي من كلمات وألحان بليغ حمدي.

أصبح الآن من السهل جداً معرفة هوية هذه الطفلة، إنها الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، مطربة الجيل، والتي ظهر موهبتها للنور الفنان الراحل محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بسوريا.

وميادة الحناوي سورية الجنسية، وهي من مواليد 8 أكتوبر 1959 بمدينة حلب، وتبلغ من العمر 62 سنة.

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كانت ميادة الحناوي تغني منذ صغرها لكنها رفضت احتراف الفن، حتى أن محمد عبد الوهاب طلب منها المجيئ لمصر والانطلاق منها لكنها رفضت.

ولكن تغير الأمر بعد وفاة زوجها، فشعرت بالحزن الشديد والوحدة، فلا تجد سوى الفن ليهون عليها الحزن، فحضرت إلى مصر بمرافقة أخوها عثمان الحناوي وأقامت بشقة في القاهرة، وساعدها محمد عبد الوهاب فنيًا وكتب لها ألحان خاصة لها.

ومن أشهر أغنياتها: مش عوايدك، انا بعشقك، حبينا واتحبينا، الحب اللي كان، غيرت حياتي

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