شاهد .. مودل روز..بإطلالة جريئة في زي تنكري مثير والوان جنونية احتفالاً بالهالوين: وما علاقة فرح الهادي؟

انت الان تتابع خبر مودل روز..بإطلالة جريئة في زي تنكري مثير والوان جنونية احتفالاً بالهالوين: وما علاقة فرح الهادي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

واجهت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، موجة من الانتقادات بسبب إطلالتها التي اعتمدت عليها في الاستعداد للاحتفال بعيد الهالويين.

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إطلالة مودل روز للاحتفال بالهالوين

وظهرت مودل روز في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي زي تنكري أثار جدلاً بين المتابعين، الذين اعتبروا أن الأمر ليس له علاقة بالاحتفال ولكنه رغبة منها في استعراض جسدها.

واستعرضت مودل روز في الفيديو إطلالتها التي ظهرت بها ترتدي فستان من اللون الأزرق يشبه فستان شخصية "​ياسمين​" في فيلم ​علاء الدين​ واعتمدت على إضافة شعر مستعار أسود طويل، وتفاعل المتابعون مع الفيديو.

وشم مودل روز

وفي الوقت ذاته حرصت مودل روز على توثيق لحظة خضوعها لرسم الوشم الجديد الذي يحمل كلمات "on fire"، ويعد هذا الوشم هو الرابع لمودل روز.

وظهرت مودل روز مستلقاه ويقوم متخصص برسم وشم على منطقة الحوض يحمل كلمات "on fire" ليستفز الأمر الجمهور خاصة وأن الوشم جاء في منطقة دقيقة وظهرت ملابس مودل روز الداخلية في أثناء خضوعها لرسم الوشم.

وبعد الانتهاء من رسم التاتو نشرت مودل روز صورة صادمة لتبرز الوشم الجديد، حيث أظهرت الصورة ملابسها الداخلية وهو ما استفز الجمهور وعرضها لسيل من الانتقادات الواسعة.

أزمات مودل روز:

أزمات كثيرة مرت بها عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، منها ما يتعلق بما تنشره من محتوى على منصات التواصل الاجتماعي والذي يتميز بجرأة تلفت الأنظار إليها، ومنها ما يتعلق بحياتها الشخصية ويعد من أبرزها أزمة زواجها وبدأ الحديث عن زواج مودل روز بشكل قوي، بعد أن كشف محمد الحمود تفاصيل زواجهما معلناً عن حقائق صادمة.

فأحدث رجل الأعمال السعودي، محمد الحمود، ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد كتابته لمنشور، عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، كشف فيه عن تفاصيل صادمة لخلافه مع مودل روز بعد زواجهما، أحدث حالة من الجدل.

وأكدت مودل روز أن قرارها بالانفصال كان صحيحاً خاصة بعد أن وجدت زوجها حمد الحمود يخرج على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها والتشهير بها، معلقة: "الحمد لله اني اتخذت هذا القرار أني انفصل، تعرف لش يعرف يتكلم عن زوجته على السوشيال ميديا بيجي وقت وبيبين كل شئ والناس تعرف مين أنا وماذا تحملت في حياتي الزوجية وهذا الحين لازم أسكت لان المشكلة في المحاكم".

وانتقدت مودل روز حديث زوجها عن كونها سرقت أمواله وتتعاطى المخدرات، موضحة انها من أنفق على المنزل لمدة 5 سنوات لأنه كان بلا عمل.19118922