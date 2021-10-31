شاهد .. سناء القطان..تثير الجدل بوصلة رقص خادشة ولباسها المخل للحياء في حفل الفنان عمرو دياب!!

انت الان تتابع خبر سناء القطان..تثير الجدل بوصلة رقص خادشة ولباسها المخل للحياء في حفل الفنان عمرو دياب!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

اثارت الفنانة الكويتية سناء القطان حالة من الغضب الواسعة والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص جريئة من حفل الفنان المصري عمرو دياب.

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بفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي توب من الستان يكشف عن بطنها وعاري الأكمام ومكشوف الصدر ونسقته مع بنطلون أبيض ضيق.



وتسببت طريقة رقصها الجريئة على أنغام أغنية "العالم الله" لعمرو دياب هجوماً واسعاً عليها، بعد أن وصفها البعض بأنها "وصلة رقص مبتذلة!"وجاءت التعليقات منتقدة رقصها الجريء وخضوعها لكثير من عمليات التجميل: "

ما هذا يا كويت"، "هذي بره الكويت، غيرنا يسوون العن من هالشي وبوسط الرياض"،"أتوقع قريباً بيصير فيه أزمة انقطاع السيلكون في العالم"، "كومة من الفيلر والبوتكس"،"جنهم محتاجه حطب، يا كثر حطب جهنم".



سناء القطان تهدد بفضح صديقاتها

فيديو رقص سناء القطان جاء بالتزامن مع نشرها تهديداً مجهولاً لأحد أصدقائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيه تهدد صديقاتها أ بنشر فضائحهن في دٌبي.



وقالت سناء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بتطبيق

موجهه حديثها لإحدى صديقاتها:"ياللي كنتي تبكين لأنك بعد ما تزوجتي كويتي ما لبستي روليكس، واشتريت أنا لكي الروليكس، نسيتي ريحتك الخايسة أنتي وأٌمك.11204813