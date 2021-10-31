شاهد .. مفاجأة تتصدر التريند: وراء عدم زواج مي عز الدين حتى الآن.. والصدمة في عمرها الحقيقي!

انت الان تتابع خبر مفاجأة تتصدر التريند: وراء عدم زواج مي عز الدين حتى الآن.. والصدمة في عمرها الحقيقي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، تريند محرك البحث “جوجل” مؤخرًا، بعد احتفالها، بعيد ميلادها الـ 41، ليفاجئ جمهورها ومتابعيها، ببلوغها هذا السن،

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خصوصًا وأنها تبدو وكأنها صغيرة دائمًا، متسائلين عن الأسباب وراء عدم تقدمها على خطوة الزواج حتى الآن، والسر وراء ذلك.

ففي عام 2009 أعلنت الفنانة مي عز الدين ولاعب الكرة محمد زيدان خبر خطوبتهما، كأولى تجاربها، ولكنها سرعات ما فشلت وفسخت خطوبتهما، ليسير كل منهما في طريقه بعيدًا عن الآخر، وحسب تصريحات الاثنين فإن فسخ الخطوبة جاء بسبب اختلافات في وجهات النظر.

فخرجت الفنانة مي عز الدين في لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامي “عمرو أديب” قبل 4 سنوات، وكشفت عن السر، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تتزوج زواجًا تقليديًا، فترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، موضحة بأنها كأي فتاة يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب.

وأشارت مي إلى أنها شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولن تقبل بترك عملها من أجل إرضاء زوجها، وهو ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن، مؤكدة على أنها حاولت هذا الأمر أكثر من مرة ولكن فشلت.82109255