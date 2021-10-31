شاهد .. اتفرج| «ملبن بحشوة البرتقال».. سمية الخشاب بإطلالة كما ولدتها امها وتغطي جسدها بالبرتقال!!

انت الان تتابع خبر اتفرج| «ملبن بحشوة البرتقال».. سمية الخشاب بإطلالة كما ولدتها امها وتغطي جسدها بالبرتقال!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها على انستغرام بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها تحضيرا لعمل فني جديد.

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وظهرت سمية الخشاب في حوض السباحة بينما كانت تغطي جسدها من قطع البرتقال.

وعلقت سمية الخشاب على الصور كاتبة: “عندما تعطيك الحياة ليمونا.. قد يكون ذلك برتقالا”.

وقد تغزل متابعو سمية الخشاب بها حيث كتب احدهم: “هو ينفع عسل و برتقال مع بعض” وكتب اخر: “الجمال مش في الصورة الجمال في روحك الحلوة في كل حاجة”.55678987