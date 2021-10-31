انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو عبر حسابه بالإنستجرام: ( قلوبنا مغمورة بالحب ولا يمكننا الأنتظار لرؤيتكما ) اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 05:00 صباحاً | (اماني)

أعلن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه ينتظر توأما من حبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز.

ونشر رونالدو، على حسابه الرسمي في إنستغرام، صورة له رفقة جورجينا رودريغيز، وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية، وقال: "يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأما. قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما".30433004

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن رودريغيز، البالغة من العمر 27 عاما، حامل في شهرها الثالث.

وبدأت علاقة رونالدو وجورجينا منذ 2016، بعد انتهاء علاقة اللاعب بإيرينا شايك الروسية، فيما تشير وسائل إعلام أجنبية إلى أن البرتغالي قد قرر الزواج منها في الفترة المقبلة.

في غضون ذلك كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد فجرت مفاجأة غير متوقعة في شهر سبتمبر الماضي، بعدما كشفت أن دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو، تعارض زواجه من حبيبته جورجينا رودريغيز لاعتقادها بأن الأخيرة لديها دوافع اقتصادية وراء الزواج.

وذكرت الصحيفة أنه "على ما يبدو فإن النجم البرتغالي رونالدو سعيد جدا بعلاقته مع العارضة رودريغيز، التي يشاركها حياة عائلية في مانشستر، حيث يعيشان مع كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا".

وأضافت أن "رودريغيز تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته هي حجر العثرة الرئيسي في حفل الزفاف المحتمل".

كما نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مقرب من رونالدو قوله إن "أفيرو تعتقد أنه لا ينبغي للطرفين أن يتزوجا؛ لأن دافع جورجينا للقيام بذلك هو الاستفادة من أموال ابنها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "على ما يبدو، يعتقد أبناء أفيرو الآخرون الأمر نفسه؛ ما يعني أن معارضة أجراس الزفاف داخل عائلة العريس قوية".

ولفتت الصحيفة: "سيحدد الوقت ما إذا كان مهاجم مانشستر يونايتد يستمع لوالدته".

ورونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، هو حاليا أب لـ4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاما، والذي انضم مؤخرا لأكاديمية مانشستر يونايتد فور عودة والده إلى النادي الإنجليزي.

ورونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، هو حاليا أب لـ4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاما، والذي انضم مؤخرا لأكاديمية مانشستر يونايتد فور عودة والده إلى النادي الإنجليزي.

إلى جانب كريستيانو جونيور، لرونالدو كذلك التوأم إيفا وماتيو (أربعة أعوام) وألانا مارتينا (ثلاث سنوات)، التي أنجبتها جورجينا.

وفي عام 2017، قال رونالدو إنه يريد إنجاب 7 أطفال، فيما قالت جورجينا العام الماضي: "رغبتي في الأمومة أقوى من أي شيء آخر".30433004