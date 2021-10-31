انت الان تتابع خبر حادثة مفجعة.. تم قتلها في حادث إرهابي وجومانا مراد حاولت الانتحار والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد عن محاولتها الانتحار بعد وفاة صديقتها المقربة والتي تم قتلها في حادث إرهابي استهدف إحدى المدارس.

وقالت جومانا مراد: "مشهد وفاة صديقتي أثر فىّ بشدة، وتوفيت نتيجة حادث إرهابي وكان يوم جمعة وكانت تساعد الأطفال وقام الإرهابيون بالاختباء في المدرسة وأطلقوا عليها الرصاص، وتأثرت بها بشدة". 32725885

وقالت جومانا أنا دلوعة جداً وأنها تتأثر كثيراً فبعد وفاة صديقتها حاولت الانتحار وأخدت قرصين لكن والديها منعاها وعاقبوها بشدة.

وعن تجربة الأمومة قالت جومانا: " أحب ألعب مع أطفالي وأقبّلهم وأغمرهم بالعطف والحب، وأحرص على أن أهتم بأولادي وأخد بالي منهم، وجدتي أحسنت تربيتي وأتمني أن أفعل نفس الشيء مع أولادي".

وعن الإنجاب المبكر قالت جومانا: "كانت مسافرة إلى أمريكا وتعبت بشدة في الطائرة وعندما وصلت إلى أمريكا أنجبت في الشهر السابع، وأولادي أخذوا الجنسية الأمريكية".

وقالت جومانا مراد: "كنت ألعب جمباز وأنا صغيرة، وكنت أصعد على سطح العمارة وأهرب من والدي وجيراني خافوا عليا وكنت جريئة ومغامرة جدا".

جومانا لم تخفي أنها عاشت قصة حب كبيرة مع شاب أراد الزواج بها لكن أهلها رفضوه مرات عديدة فما كان من هذا الشاب سوى التقدم لصديقة جومانا ليخطبها فوافقت وتزوجا كيداً في رفض أهالي جومانا له. 32725885