شاهد .. اتذكرون بطل مسلسل عدنان زوج بيرين سات لن تصدق كيف اصبح بعد إفلاسه!

انت الان تتابع خبر اتذكرون بطل مسلسل عدنان زوج بيرين سات لن تصدق كيف اصبح بعد إفلاسه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت صورة صادمة للممثل التركي القدير سلجوق يونتام الذي لعب دور (عدنان) في مسلسل (العشق الممنوع)، عم (مهندكيفانش تاتليتوغ وبيرين سات التي لعبت دور (سمر).

99025679



سلجاق بدت عليه علامات التقدم في السن، وظهر يتناول الطعام في حي شعبي وقالت مصادر مطلعة إنه خسر الكثير من أمواله التي حصدها في مسيرته، ما جعله ينتقل للإقامة في الأحياء الفقيرة.



(عدنان) لم يلقَ العديد من الفرص المهمة بعد (العشق الممنوع) رغم مسيرته واسمه الكبيريْن، وبات يظهر في أدوار ثانوية غير مهمة لا تترك بصمةً في أذهان المشاهدين.



النجم الكبير لم يتأثر بكل التغييرات التي طرأت على حالته وقال: (أستطيع أن أتأقلم مع كلّ الظروف، إن أجمل المدارس تبقى مدرسة الحياة وتعلّمنا كثيرًا).



سلجاق بات يبلغ الآن سن الـ 67 عامًا، وبقي على علاقة صداقة وطيدة بهازال كايا التي لعبت دور ابنته (نهال)، وحضر زفافها مع كيفانش.



(عدنان) اجتمع بالشهور الفائتة ببيرين سات حسب ما روت بعض الصحف التركية في مسرحية لم تُحقق نجاحًا كبيرًا.

99025679