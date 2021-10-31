شاهد .. الاكثر جراءة..باربي نجد تتحدّى الجميع وتظهر بلباس صارخ مثير والجمهور في ذهول!!

انت الان تتابع خبر الاكثر جراءة..باربي نجد تتحدّى الجميع وتظهر بلباس صارخ مثير والجمهور في ذهول!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ظهرت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد بلباس جنسي وهو البيبي دول، إذ بدت مثيرة جدًّا، إذ كانت قد تحدّت مجتمعها وأعرافه وتقاليده المتّبعة.

46991145



في التّفاصيل، صدمت عارضة الازياء السعودية ​باربي نجد​ متابعيها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو صادم لها ظهرت فيه وهي ترتدي البيبي دول الاسود وتستعرض جسمها وانحناءاته به .



وحصل الفيديو في أقل من 24 ساعة على العديد من المشاهدات والتعليقات وأكثر من ألفي اعجاب فالبعض وصفها بأنها “أجمل سعودية” والبعض الاخر انتقدها على جرأتها على صفحتها والبعض الاخر برر لها تصرفها كون ما ارتدته ضمن نطاق هالويين.

وهذه ليست المرة الاولى التي تكون فيها باربي نجد سيرة على كل لسان بسبب تصرفاتها.

من ناحيةٍ أخرى، استعرضت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد صدرها أمام العلن في إحدى فيديوهاتها التي نشرتها مؤخّرًا، حيث أثارت الجدل بفعلتها هذه، وأغضبت المتابعين.

في التّفاصيل، نشرت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد​ أو Barbie G، مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وقد تخطت نجد الخطوط الحمراء، حيث كانت معظم حركاتها إيحائية ومثيرة، حيث ظهرت وهي تضع يدها على صدرها، وتتلاعب بمؤخرتها أثناء رقصها.

وقد أثار الفيديو الجدل بين متابعي نجد، الذين عبروا عن شدة إثارتها خلال الرقص.46991145