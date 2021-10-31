شاهد .. تضج بالأنوثة والجمال : اتفرج ابنة عبلة كامل في أول ظهور لها تخطف الأنظار بعد أن كبرت وأصبحت شابة ساحرة بالجمال | صورة

انت الان تتابع خبر تضج بالأنوثة والجمال : اتفرج ابنة عبلة كامل في أول ظهور لها تخطف الأنظار بعد أن كبرت وأصبحت شابة ساحرة بالجمال | صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الايام القليلة الماضية داول رواد مواقع التواصل صور لابنة الفنانة الكبيرة عبلة كامل .

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وخطفت ابنة الفنانه" عبلة كامل "لأنظار، من خلال جمالها الفائق بالاضافة إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة تظهر لأول مرة لابنة الفنانة عبلة كامل “فاطمة” من زوجها الفنان أحمد كمال،

والذي تزوجته في بداية الثمانينات وانفصلت عنه عام 2000. وكانت الفنانة عبلة كامل قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، بعد انتشار شائعة تُفيد بإصابتها بمرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، فنفى أحمد كمال وقتها هذه الأخبار، وأكد أن “الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردّد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة”.

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