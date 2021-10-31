شاهد .. نزعت ثوب الخجل.. الجمهور مصدوم من تعليق سمية الخشاب الجريء بعد إعلان صديقة رونالدو أنها حامل بتوأم!

انت الان تتابع خبر نزعت ثوب الخجل.. الجمهور مصدوم من تعليق سمية الخشاب الجريء بعد إعلان صديقة رونالدو أنها حامل بتوأم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بتعليق جريء عقب إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق "مانشستر يونايتد" الإنكليزي، رفقة حبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز، عن نتيجة فحص الأشعة السينية، لصديقته والتي تثبت حملها بتوأم.

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وغرّدت سمية قائلة: "يا رونالدو عايزين أجوان في الملعب"، وتلقت العديد من التعليقات الساخرة أحياناً والمُنتقدة لها في أحيان أخرى.وكان رونالدو قد نشر صورة جمعته مع صديقته، وعلّق عليها بالقول: "يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأماً، قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما".

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن رودريغيز، البالغة من العمر 27 عاماً، حامل في شهرها الثالث.

ورونالدو، البالغ من العمر 36 عاماً، هو حاليا أب لـ4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاماً، والذي انضم أخيراً الى أكاديمية "مانشستر يونايتد" فور عودة والده إلى النادي الإنكليزي.

وإلى جانب كريستيانو جونيور، هناك التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 سنوات)، التي أنجبتها جورجينا.

وفي عام 2017، قال رونالدو إنه يريد إنجاب 7 أطفال، فيما قالت جورجينا العام الماضي: "رغبتي في الأمومة أقوى من أي شيء آخر".59636450