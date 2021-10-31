انت الان تتابع خبر الزوجة الثانية للفنان سمير غانم تثير الجدل بطلبها المفاجئ من دنيا سمير وايمي.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية العديد من الأخبار التي تؤكد على ظهور زوجة الفنان الكبير الراحل سمير غانم الثانية الذي اخفاها عن أنظار الجميع ومطالبتها بالميراث من عائلته دنيا سمير غانم وايمي.

الأمر الذي أثار اندهاش رواد مواقع السوشيال ميديا بسبب ظهور الزوجة الثانية لسمير غانم التي لم يكن يعلم عنها الكثير قبل وفاته بالرغم من أنه كان قد كشف عنها منذ فترة طويلة .67219431

حيث انتشر عبر مواقع التواصل الأجتماعي العديد من الانباء الذي تفيد ببعض المعلومات عن زوجة سمير غانم الثانية وذلك بعد وفاته منذ فترة متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

حيث ارتبط الراحل سمير غانم بامرأة فى بداية مشواره الفني وقبل زواجه من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وزعم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن دلال لا تعلم شئ عن هذه الزيجة إلا منذ فترة قريبة.

وكان قد صرح الراحل سمير غانم من قبل في أحدى اللقاءات التلفزيونية له بأنه تزوج من امرأة صومالية كانت معجبة به وبفنه ومسرحياته ولكن فترة زواجهم لم تدوم سوى عام واحد فقط وأن من شجعه على هذه الخطوة هو صديقه الضيف أحمد.

حيث إنه عندما عقد قرانه عليها كان وقتها عضوًا فى ثلاثي اضواء المسرح وبعد ذلك ارتبط سمير بالفنانة دلال بعد لقائهما فى مسرحية أهلا يا دكتور وكشف فى أكثر من لقاء بأن دلال هي الذي طلبته للزواج منها.

والجدير بالذكر أن الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز قد رحلوا عن عالمنا في الفترة الماضية وتسببوا في حزن الجميع على في مصر والوطن العربي وذلك بسبب أعمالهم الفنية الناجحة .67219431