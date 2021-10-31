شاهد .. اتفرج..ماالذي جعل الفنانه جومانا مراد تحاول الانتحار والجمهور في صدمة(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر اتفرج..ماالذي جعل الفنانه جومانا مراد تحاول الانتحار والجمهور في صدمة(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة السورية جومانا مراد جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنباء عن محاولتها الانتحار.

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في التفاصيل ، حلت الفنانة السورية جومانا مراد ضيفة برنامج " واحد على الناس " خلال الأيام الماضية وكشفت عدة أمور صادمة عن حياتها الشخصية وطبيعة تفكيرها وما حدث لها قبل عدة سنوات حيث قالت "انا عاطفية جدا و بتقمص الأفلام، و فكرت في الانتحار، أنا دلوعة جدا وأخدت قرصين ووالداي قاموا بمعتابتي بشدة بعد ذلك”

من جهة أخرى ، تصدرت جومانا مراد محركات البحث قبل عدة أشهر بعد وفاة طفلها بأشهر قليلة من الولادة بسبب مضاعفات صحية منذ فترة الولادة وبعدها اضطرت للسفر للخارج للعلاج لكن الطفل فارق الحياة بأشهر قليلة من الولادة.

الجدير بالذكر ان الفنانة السورية جومانا مراد تألقت قبل عام ونصف في السباق الرمضاني 2020 برفقة الفنانة المصرية يسرا وعدة نجوم آخرين بمسلسل " خيانة عهد " والتي كانت على وشك الولادة حينها قبل وفاة طفلها الر ضيع بسبب ظروف صحية ما بعد الولادة.37659858