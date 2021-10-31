شاهد .. هاجموه وعيروه.. نجل فنانة مصرية يخرج عن صمته ويتحدى الجمهور ويعيد نشر صورة لوالدته يقبلها عادل إمام

انت الان تتابع خبر هاجموه وعيروه.. نجل فنانة مصرية يخرج عن صمته ويتحدى الجمهور ويعيد نشر صورة لوالدته يقبلها عادل إمام والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعرض الفنان المصري عمر خورشيد لهجوم حاد بعدما نشر صورة والدته مع عادل إمام أثناء تقبيلها في فيلم "حنفي الأبهة"، قائلا إن هذا المشهد لا يمكن أن يكسره.

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ونشر عمر خورشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة المشهد، معلقا عليها بقوله: "هو الناس بتتعامل معايا ليه إن صورة زي دي ممكن تذلني أو

تكسرني.. فيلم حنفى الأبهة إنتاج 1991 وجرى عرضه بنفس السنة.. شكرًا يا والدتي يا حبيبتي إنك ربتيني وكبرتيني وخلتيني الإنسان اللى أنا عليه دلوقتي".

وأضاف عمر خورشيد، قائلا: "مفيش أي حاجة عملتها أو هتعمليها في حياتك ممكن تضايقني أو تكسرني.. بحبك أوي وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللى بيحبك وتقدمي لهم فن أفضل وأعظم دايما".30446253