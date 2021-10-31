شاهد .. كلمات تحزن القلب: هذه الوصية الأخيرة للفنان سمير غانم تبكي قلوب المصريين.. ماذا قال؟

انت الان تتابع خبر كلمات تحزن القلب: هذه الوصية الأخيرة للفنان سمير غانم تبكي قلوب المصريين.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/31 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعادت حسابات فنية مهتمة بأخبار المشاهير تداول فيديو من لقاء للفنان الراحل سمير غانم تحدث فيه عن وصيته لبناته إيمي ودنيا.

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وأكد الفنان الراحل في حوار سابق له ببرنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه لم يرغم أيًا منهن على الفن، حيث قال: «أنا مقولتلهمش لكن كنت موافق معترضتش».

ووجهت له الإعلامية وفاء الكيلاني سؤالا بشأن الوصية التي يرغب في أن يتركها لابنتيه دنيا وإيمي، ونصائحه لهن، ورد قائلا:”

انا مش بوصيهم بحاجة زي أي أب لأني عارفهم كويس أوي، ومش خايف عليهم بس نفسي ياخدوا بالهم من حياتهم بشكل عام زي ما هما بيعملوا دايما”.



وتابع، خلال البرنامج وقال: «مش هقول حاجة أوي.. دنيا عاقلة جدًا، ومحدش بيضحك علها، وقريبة مني في الشخصية والدماغ، وإيمي حنينة جدًا».

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع وصية الفنان الراحل داعين له ولزوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بالرحمة والمغفرة.



وفي مايو الماضي، توفي الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، في مستشفى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد ولحقته زوجته الفنانة الراحلة بعد نحو 80 يوما من وفاته.10801256